DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui mees ei söö raasugi leiba? 

Kõigepealt kaalium – selle norm veres on 3,5 - 5,0 mEq/L, ja isegi kui oleks veidi üle, ei tee see halba miskit. Üks üksikult võetud number vereanalüüsist ei ütle ka suurt midagi, rohkem loeb kaaliumi ja naatriumi vaheline tasakaal. Kaaliumsorbaat on tuntud säilitusaine (E202) ning selle kogus toiduainetes on nii pisike, et mitte kuidagi vere kaaliumisisaldust ei mõjuta.

Leib on enamasti süsivesikute ja mineraalide allikas, kuid need saab kätte ka pudrust ja kartulist. Kui tema toidus süsivesikuid vähe, siis suhkruga mingil määral kompenseerib, muidugi kolm lusikat kohvitassile on viimane piir, aga kui muidu veresuhkur korras, siis kannatab ära. Kohvi võib juua, kui vererõhk normaalne, ja hüpertoonikutele on olemas igasugused kofeiinivabad segud, olgu kohvi või vilja maitsega.

Seega tundub, et teid on õnnistatud korraliku mehega, kellel suuremaid pattusid justkui polekski, mille kallal norida. Ja nende väikeste pisipattude pärast ärge teda ahistage, mingit rõõmu peab ju inimesel olema, kui viinaviga pole, kasiinos ei käi, teiste naiste järel ei jookse... võtku pealegi oma kolm lusikat suhkrut. Teeb korra aastas perearsti juures vereproovid ja kui need korras, siis pole häda midagi.