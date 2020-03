KARDIOLOOG HOIATAB: ülekaalulise inimese süda peab tegema oluliselt rohkem tööd 

„Kui loobud hõrgutistest, pime loom, jääb kängu ka su armas iseloom,“ narrivad Kuldse Trio laulusõnad kaalujälgijaid. Tegelikkuses on aga asi väga tõsine – kui süda on haige, teeb rasvunud keha olukorra veelgi hullemaks. Kui vats vabiseb, on hõrgutistest loobumine üks parimaid asju, mida saad oma südame tervise heaks ära teha.

Põhja-Eesti regionaalhaigla tunnustatud südamearst, professor Margus Viigimaa tõdeb, et ülekaal on nii Eestis kui kogu maailmas suur probleem. „Ülekaalulisus pidurdab südame- ja veresoonkonnahaigustesse suremuse langust. See töötab meile vastu!“ nendib ta. Doktor selgitab, et ülekaalulise või lausa rasvunud inimese süda peab oluliselt rohkem tööd tegema kui normaalkaalus inimese oma. „Südame löögimaht ja vererõhk kõrgenevad. Nii võib tekkida südamevatsakeste – eriti vasaku vatsakese – paksenemine ning kokkuvõttes süda laieneb.“