Funktsionaalse toitumise nõustaja: dieet on kehale lisastress, mida on parem vältida! 

Astu tasapisi need 5–6 sammu tervislikuma elu suunas, võttes endale muutustega harjumiseks aega. Seejuures ära võrdle end teiste, vaid ainult iseendaga. Väga mõistlik esimene tervislik samm on minna metsa jalutama. Selle asemel aga suundutakse sageli, põmm!, jooksma. Ja kui üle pika aja pärast esimest saalitrenni on lihased väga valusad, loobutakse kohe, sest tundub, et see pole minu jaoks! Liiga suurelt alustades kiputakse pettuma.

Ära otsi mitteliikumisele vabandusi, et on vaja tegeleda lastega või tööl väga kiire. Investeeri enda füüsilisse vormi, et olla produktiivne tööl ja lastelegi parem kaaslane. Olles sportlik, näitad ka oma järglastele eeskuju, et liikumine on tähtis. Üks põhjus, miks liigutakse vähe, on see, et jäljendame oma vanemaid. Harjumusi, mille kodust kaasa saame, on keeruline muuta. Paljude eestlaste päritoluperekonnad on maalt ja vanasti polnud ju kombeks, et perenaine talitab loomad ära ja läheb siis jooksma. Trenni tegemine või toidusedeli jälgimine polnud siis tavaline.