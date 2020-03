UNUSTA KÄTLEMINE! 8 praktilist soovitust, mis võivad päästa koroonaviirusest  

Paljud ilmselt juba teavad, kuidas käituda, et vähendada koroonaviirusega nakatumis võimalust, näiteks et tuleb pesta korralikult käsi. Aga teadmistest üksi on vähe – need tuleb ka ellu viia! Professor rõhutab, et inimesed ei vaja pikki nimekirju, mida teha või mitte, vaid oluline on anda lühidalt olulised juhised igapäevaeluks. Siin on mõned olulisemad!