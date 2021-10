Keha IGEMEHAIGUS VÕIB VÕTTA HAMBAD: hinda 7 küsimuse abil, kas peaksid kindlasti arsti juurde minema Toimetas Sirje Maasikamäe , 13. oktoober 2021 19:12 Jaga: M

Enamasti on parodontiit alguse saanud puudulikust suuhügieenist ja valedest hügieenivõtetest. Foto: Vida Press

Igemehaigused on Euroopas enim põetavad, kuid kõige harvemini märgatavad haigused. Need ei põhjusta enamasti valu ega ebamugavustunnet, ent kaugelearenenud haigus on peamine hammaste kaotamise põhjus, kirjutab hambaarst ja parodontoloog Kertu Ollema Tartu Ülikooli vilistlaste ajaveebis.