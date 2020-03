KÖHA JA NOHU EI LÄHE ÜLE? Millal ravida ise, aga millal vajad kindlasti arsti? 

Valgust on vähe ning ilmad on jahedad ja niisked, mistõttu inimesed liiguvad vähem õues. See koos vitamiinide puudusega loovad pisikute levikuks soodsa pinnase. Tilkuv nina või valutav kurk on esimesed sümptomid, mis annavad märku haigusesse nakatumisest.

Hakka haigusnähtusid kohe leevendama!

Nohu, köha või kurguvalu korra on hea alustada haigusnähtude leevendamisega juba esimeste märkide ilmnemisel. Südameapteegi e-apteegi proviisor Aleksandr Sei soovitab väiksema nohu korral sisse hingata eeterlikke õlisid, näiteks männi- või eukalüptiõli.

Kui on olemas inhalaator, siis sellega võib teha füsioloogilise lahuse inhalatsiooni. Ta lisab, et nohuga mõjub kosutavalt ka regulaarne jalavann. "Kui nina on kinni, sobib nina puhastamiseks ja ninakinnisuse leevendamiseks hästi erinevad meresoolalahuse ninaspreid. Kui see aga ei aita nohu leevendada, tuleks kasutada tugevamaid, ksülometasoliini või oksümetasoliini ninatilku, mis vähendavad nina limaskesta turset. Punetava ja valutava nina puhul tarvitada erinevaid salve," räägib Sei.

Proviisor Aleksandr Sei rõhutab, et esimene kaitse haiguse vastu on organismi turgutamine. Foto: Erakogu

Ka köha soovitab proviisor kõigepealt leevendada looduslike vahenditega. Head on ravimtaimeteed, näiteks rahustab ärritunud kurku islandi käokõrva tee. Kui köha on eriti tugev või sellega kaasneb valulik kurk, on mõistlik pöörduda muude ravimite poole. "Köhaspreid, kurgutabletid ja köhasiirup on kõik head kurguvalu ja köha leevendamiseks," räägib e-proviisor.