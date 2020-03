Viis nakatunut Eestis: kahel Itaaliast naasnud tallinlasel tuvastati koroonaviirus 

Keskealine nakatunu lendas 29. veebruaril Bergamost Tallinna. Sümptomitest ilmnesid tal palavik ja hingamisraskused, terviseamet on temaga lähedalt kokku puutunud inimestega ühendust võtnud. Samal kuupäeval Bergamost Riiga lennanud kahekümnendates nakatunul esines viiruse sümptomitest köha. Terviseametil on olemas Bergamo-Riia lennul viibinute nimekiri, teised võimalikud kontaktsed on selgitamisel.