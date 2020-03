AVATUD NII PÄEVAL KUI ÖÖSEL: legendaarne Tõnismäe valveapteek saab 95. aastaseks 

„Tõnismäe apteek on olnud läbi aegade unikaalne apteek,” lausus Tõnismäe Südameapteegi juhataja Külli Teder ning lisas, et põhjuseks ei ole mitte ainult kõrge iga ja keskne asukoht, vaid oluline roll meditsiiniloos.

„Tõnismäe Südameapteek on osa Tallinna ööelust,” naljatas apteegi juhataja. Ööpäev ringi avatud apteegis käib läbi rohkem inimesi, kui üheski teises apteegis ning apteekri nõu on vaja anda mitmes keeles. „Meie oleme lahti alati ja öövalved on osa meie apteekrite elust. Olgu südaöö, varajane hommikutund, riigipüha või hetk, kui aasta vahetub ja Vabaduse platsil on ilutulestik,” lisas ta.

Alates 1952. aastast on Tõnismäe apteek teenindanud ka lähikaudseid haiglaid ja polikliinikuid ja teeb seda nõnda tänini. „Teeme koostööd meditsiiniasutustega meie ümber, et vajaminevad ravimid oleksid patsientidele alati olemas, olgu öö või päev,” rääkis Teder.

Ajalooline pruun mööbel sobib ideaalselt 1939. aastal ehitatud majja. Foto: Erakogu

Tõnismäe apteek hea näide sellest, kuidas apteegiteenus on ajas muutunud ja arenenud. Kuni 1990ndateni oli Tõnismäe apteegis keskne infopunkt, mis loodi 1953. aastal. “Klaasi taga istus proviisor, kes vastas kohale tulnute või telefoni teel laekunud päringutele, kus mõnda rohtu on saada ning millised on väljakirjutatud ravimite kõrval- ja kaastoimed.

Aeg-ajalt tuleb apteeki tänini kõnesid, kus palutakse proviisornõu ravimite kohta, mida arst on välja kirjutanud või mõnest muust apteegist juba ostetud.