KUIDAS ENNAST KAITSTA? Korduma kippuvad küsimused koroonaviiruse kohta

Tean, et minu lapse lasteaia-/kooli-/ kursuse-/ trenni-/huvikoolikaaslane on viibinud riskipiirkonnas ning ta käib (käis) koolis. Mida teha?

Oluline on meeles pidada, et seni kuni inimesel pole avaldunud haigusnähud, ei saa tal kahtlustada koroonaviirust. Kui riskipiirkonnast tulnud laps tundub haige ja te olete veendunud, et tal pole juba COVID-19 analüüsi tehtud, tuleb sellest kindlasti teavitada koolijuhti, kes võtab tarvitusele vajalikud meetmed kõigi laste turvalisuse tagamiseks.

Räägitakse, et minu lapse lasteaia-, kooli-, kursuse-, trenni- või huvikoolikaaslane on nakatunud koroonaviirusega. Mida teha?

Sellist infot tuleb käsitleda hoolikalt ja delikaatselt, et mitte traumeerida last ega lapsevanemaid. Kui te olete veendunud, et teie lapse lasteaia-/kooli-/kursuse-/trenni-/huvikoolikaaslane on laboratoorselt kinnitatud COVID-19 nakatunu ja te olete veendunud, et see laps ei viibi juba kodus või haiglas arstlikul jälgimisel, siis võite pöörduda kooli juhtkonna poole täiendava info saamiseks.