Miks nakatunud õpilane läks tundi? Tallinna haridusameti juht: kool soovitas ohupiirkonnast tulnutel koju jääda, aga lapsevanem otsustas teisiti 

Õpilane, kes viiruse Kristiine gümnaasiumisse tõi, seda soovitust ei järginud. „Kõiki oli teavitatud, aga lapsevanemal on lõplik otsustusõigus. Täna tõdeme ka seda, et paljudes lasteaedades toovad vanemad oma haigeid lapsi lasteaeda. Toimub nakatumine. See on samasugune juhtum, osad võtavad tõsisemalt [soovitusi], teised mitte,“ tõdes Pajula.

Haridusameti juhataja mõistab, et lapsevanemad otsustavad erinevalt tulenevalt oma tööst või muudest põhjustest. Ta rõhutab, et kooliperele ja lastevanematele on soovitused edasi antud. „Kedagi ei saa ukselt minema saata – see ongi see olukord, kus me täna oleme. Oleme lootnud eestlaste tarkusele ja mõistusele ja see ongi meid riigina aidanud edasi. Aga mis seal teha, viirus on targem ja kavalam.“