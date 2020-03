VIDEO | Terviseamet: koroonaviiruse tõttu eriolukorra väljakuulutamine pole proportsionaalne, peame jääma mõistlikuks

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhatatja Ester Öpik ütles, et kõik reedel lisandunud nakatunut olid juba varasemalt lähikontaktsetena ametkonna jälgimisel, sest nad olid selles samas lennukis, mis saabus 29. veebruaril Bergamost Riiga. Ta seletas, et kuna õhusõidukis viibinud inimestest olid kaks inimest juba positiivse proovi andnud ning pardal oli vähe reisijaid, koheldi kõiki Air Balticu lennul viibinuid kui lähikontaktsetena.

"Need, kes täna lisandusid, reisisid samas seltskonnas. Tuleb rõhutada, et kõik kümme inimest, kes on koroonaviirusesse nakatunud, on ise viibinud riskipiirkonnas ehk ei ole toimunud kohapealset levikut ega nakatumist;" rääkis Öpik.