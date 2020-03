TUNTUD FIRMA KUTSUB ÜLES REISIMA: kavalamad inimesed kasutavad praeguse paanika loodud soodsat juhust 

„Nutikamad inimesed on juba avastanud, et praegu on parim aeg reisimiseks. Hinnad on all ja vaba ruumi on igal pool. Nii lennukis kui ka hotellis, restoranist rääkimata. Ainult vali, mis sulle rohkem meeldib," kirjutab Takis.

Ühesõnaga, kui oled keskmine eestlane, kes riskigrippi ei kuulu, pole sul tegelikult mingit põhjust karta ei reisimist ega koroonaviirust. Seepärast kavalamad inimesed kasutavadki praeguse paanika poolt loodud soodsat juhust ja reisivad. Poole aasta pärast on nagunii kõik jälle endine – hinnad laes ja ruumi pole istuda ega astuda."

Praegu saab hea hinnaga tõesti nii Prahasse, Pariisi, Stuttgarti kui mujale. Paljudes tuntud reisisihtkohtades on kuuldavasti praegu tõesti ruumi nii istuda kui astuda.

Terviseamet soovitab praegu reisimisel siiski arvestada, et oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjusse võib tekkida äkki. Seoses koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud kiiresti muutuva olukorraga soovitab terviseamet arvestada, et et mitmetes riikides kehtestada lühikese etteteatamisega täiendavaid meetmeid (tervisekontroll riiki sisenemisel, liikumispiirangud, karantiin) haiguse leviku takistamiseks, sh piirkondades, kus praegu ei ole kehtivaid liikumispiiranguid ega reisihoiatusi.

Reisi planeerimisel soovitab terviseamet kindlasti konsulteerida oma reisi- ning kindlustuspakkujaga, et olla teadlikud tingimustest haigus- ja karantiinipiirkondade laienemisel.