GRAAFIK | Rahvasuu eksib: koroonahirmu tõttu ei jäeta kiirabi kutsumata Marvel Riik, graafik Margus Järv , täna, 11:16

Pilt on illustratiivne. Foto: Tanel Meos / Ekspress Meedia

Pühapäevases Raadio 2 arvamussaates „Olukorrast riigis“ kõlas väide, et kiirabi väljakutsete arv on viimasel ajal vähenenud, kuna inimesed kardavad, et arstid toovad endaga kaasa koroonaviiruse. Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas kummutab selle väite: „See on valeuudis!“