ÄRA USU KÕIKI SOOVITUSI! Need võtted ja vahendid ei tapa koroonaviirust! 

Küüslauk

Sotsiaalmeedias levib väga palju soovitusi süüa koroonaviirusesse nakatumise ennetamiseks küüslauku. Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) kinnitab, et küüslauk on tervislik söök, millel võivad olla ka teatud antimikroobsed omadused, kuid pole tõestust, et küüslauk aitaks uue koroonaviiruse vastu.

MMSi joomine

Levivad ka soovitused, et koroonaviiruse vastu aitab MMS ( Miracle Mineral Solution või Miracle Mineral Supplement). Selle joomise ohtlikkuse eest on hoiatanud nii USA kui teiste riikide terviseametid. USA toidu- ja ravimiamet kinnitab, et pole ühtki uuringut, mis kinnitaks, et MMS oleks turvaline või tõhus mis tahes haiguse ravimisel. Vastupidi – MMS võib hoopis haigeks teha, põhjustades oksendamist, kõhulahtisust ja muid muresid.

Kolloidhõbe ehk hõbevesi

Hõbevee joomist soovitas oma saates üks USA telepastor. Saates lubati, et hõbedaioone sisaldav vesi tapab koroonaviiruse 12 tunni jooksul.