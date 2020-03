Puhastusvahendite defitsiit USAs: geelid ja spreid ei ole siiski korralikust kätepesust üle 

Yahoo! Newsi küsimustele tuleb standardne vastus, mis ilmselt läheb täpselt samas sõnastuses välja kõikidele meediast tulnud päringutele. Kuigi Purell kinnitab oma vastuses, et tõstis tootmise mahtu, ei selgu sealt, kuivõrd suurel määral. Vaid nii palju nõustub ettevõte avaldama, et töötajad teevad ületunde ja firma lisas tehastes uusi vahetusi.

Enamik kätedesinfitseerijaid kuulutab oma pakendil, et „tapab 99% bakteritest“ või lausa „99,99%“. Kõlab muljetavaldavalt, kuid sildil pole kindlasti silmas peetud Covid-19 viirust. Kas desinfitseerimisvahend uue viiruse hävitab? Pole kindel. Ameerika toidu- ja ravimiamet (FDA) tegi, muide, hiljuti just Purellile hoiatuse, et nood jagavad eksitavat infot, justkui aitaks nende toode ebola, gripi ja noroviiruse vastu. Sellise toime kohta puuduvad teaduslikud, kindlad tõendid, osutas FDA.

Suur osa antibakteriaalseid puhastusvahendeid sisaldab vähemalt 70 protsenti etüülalkoholi või etanooli. Üldiselt nõustuvad eksperdid, et piisab juba 60protsendisest alkoholisisaldusest, et lahus oleks efektiivne, kui sellega näiteks lennuki söögilauakesest või ukselingist üle käia. Erinevalt FDA-st vahendab näiteks Ameerika Keskkonnakaitseagentuur (EPA), et kõvadel, mittepoorsetel pindadel võib desinfitseerimisvahend Covid-19 vastu mõjuda küll, kui seda õigesti kasutada ning vähemalt minut aega pärast pinna puhastamist seda mitte puudutada. Kuid siin tasub ka tähele panna, et jutt pole kätedesinfitseerijatest, vaid igasugu puhastusspreidest ja muudest pindade, mitte inimese naha puhastamiseks mõeldud vahenditest. EPA ja FDA haldavad erinevaid tooteid ning neil on ka erinevad nõudmised ja standardid.

Nii et ikkagi segane. Ka bioloogiaprofessor Tanya Crum kommenteerib, et viiruste leviku tõkestamisel võib kätedesinfitseerijate puhul rääkida erinevatest tulemustest. Ent samas: Covid-19 viirust ümbritseva kapsiidiproteiini tõttu võib viirus alkoholi sisaldava kätedesinfitseerijaga kokku puutudes kergemini hävineda.