Eesti riigipiiril pole kellelgi palavikku tuvastanud, politsei on jaganud pea 20 000 infovoldikut  

PPA staabi operatiivgrupi juht Tago Trei vastas Õhtulehele, et esmaspäeva hommikuse seisuga on Valga, Koidula, Luhamaa, Narva ja Ikla piiripunktides riiki saabuvatele inimestele politseinikud ja piirivalvurid jaganud pea 20 000 infovoldikut.

"Soovi korral on inimestel võimalus piiripunktides mõõta enda kehatemperatuuri kontaktivabade termomeetritega. Kaks kaugsõiduautojuhti palusid politseinikke Iklas piiri ületades, et nende kehatemperatuuri kontrollitaks, sest nad olid tulnud riskipiirkonnast. Kummalgi mehel palavikku ei olnud," tõdes Trei.

Tema sõnul antakse idapiiril Venemaa poolt tulijatele terviseameti informatsioon üle regulaarse piirikontrolli käigus. "Lõunapiiril Läti poolt tulevaid reisijaid võivad Iklas ja Valgas peatada politseipatrullid, et tervisealane teave edasi anda. Edastame terviseameti informatsiooni inimeste enda heaolu nimel, et nad oskaksid terviseprobleeme märgata ja vajaduse korral pöörduda õigesse kohta," sõnas Trei.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Ragnar Vaiknemets ütles Delfile, et kuigi termokaamerad on alarmi andnud, siis ühelgi inimesel pole palavikku olnud. Kaamerad on häält teinud näiteks seetõttu, et mööda on kõndinud just kuuma jooki joonud inimene.