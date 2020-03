PEREARST KOROONAVIIRUSEST: nii palju küsimusi ja nii vähe vastuseid 

MERS-CoV on Lähis-Ida koroonaviirus (Middle East respiratory syndrome coronavirus), mis ilmus avalikkuse ette Saudi Araabias aastal 2012. See hüppas inimestele arvatavasti kaamelitelt, kuigi päris kindlalt lõpuni pole seda tõestatud. Siiski on ka praegu MERS-iga haigestunutel tihti ette näidata tihe kontakt kaamelitega. MERS-i levik inimeselt inimesele on võimalik, aga nõuab tavaliselt pikaajalist kontakti. Enamasti toimuvad inimeselt inimesele nakatumised kas perekondlikult või haiglanakkusena.

MERS-i on praeguseks haigestunud aastate jooksul kokku üle 2000 inimese, surnuid on üle 800. Suurim puhang väljaspool Lähis-Ida oli 2015. aastal Lõuna-Koreas. Viimasel ajal on maailmas registreeritud vaid alla saja haigusjuhu aastas, igal aastal eelmisest natuke vähem.

MERS põhjustab samuti rasket hingamisteede haigestumist, palavikku, köha ja hingamisraskusi. Haiglaravi vajavatel patsientidel on sage neerukahjustus. Surnud on üle kolmandiku haigestunutest, samal ajal ligi pooltel (25–50%) on tegemist kerge või peaaegu asümptomaatilise haigestumisega. Võrreldes praeguse SARS-2 koroonaviirusega on seega tegu mitu kraadi ohtlikuma viirusega, mis aga ei ole leviku osas kuigi edukaks osutunud (6).

SARS-CoV-2 ilmumine

Detsembris 2019 märkasid arstid Hiinas Wuhani linnas, et järsku on palju haigeid viirusliku kopsupõletiku või SARS-i moodi haiguspildiga, kellel ei suudeta leida haigustekitajat. Üsna kiirelt selgus, et haigete ühiseks nimetajaks oli Huanan’i elusloomade ja mereandide turg. Kui esialgu üritasid Hiina võimud sellest tähelepanekust kolleege informeerinud dr Li Wenliangi represseerida, süüdistades teda laimu levitamises, siis erinevalt esimesest SARS-ist, kus oli probleemi tunnistamiseks vaja üle 300 haigusjuhu, võeti nüüd jalad kõhu alt välja juba hulga varem (kuigi ei saa mööda vaadata esialgsest kinni mätsimise impulsist). 31. detsembril 2019, kui haigestunuid oli 27, teavitasid Hiina võimud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO). Dr Li Wenliang suri hiljem uuest kroonaviirusest põhjustatud haigusse.

7. jaanuariks oli selge, et tegemist on koroonaviirusega ja 12. jaanuariks oli lahti muugitud (sekveneeritud) viiruse genoom .11. jaanuaril suri Hiinas esimene patsient, tegemist oli 61-aastase mehega, kes oli külastanud Huanan’i turgu.

Jaanuaris on Hiinas uusaastapidustused ja reisitakse palju ringi kas oma kodukohta või kellelegi külla, samuti toimuvad harilikult suured massiüritused. Enne seda, kui 23. jaanuaril rakendati reisimise keeldu, oli Wuhani linnast jõudnud välja rännata viis miljonit inimest, kolmandik neist väljapoole Hubei provintsi, kes võisid kõik haigust mööda Hiinat vahvasti laiali levitada. Huvitaval kombel pole Hiina teistes piirkondades nakatunute juurdekasv läinud sugugi nii hulluks nagu Hubei provintsis. Jaanuaris jõudis haigus juba ka Hiina naaberriikidesse.