RASVMAKS POLE NALJAASI: need märgid reedavad, et maks võib olla haige 

Kui maks ei saa oma ülesandeid hästi täita, paneb see inimese tervise suurde ohtu. Terve maks sisaldab alla 5% rasva. Kui maksa rasvasisaldus on suurem, on tegemist maksa rasvumisega, millega enamasti kaasneb maksaensüümide aktiivsuse suurenemine ja võib tekkida põletik – steatohepatiit. Rasvmaksaga kaasnev põletik on ohtlik seisund, sest selle tõttu võib hakata arenema maksakoe sidekoestumine ehk tsirroos.