Uudised 56 000 mõõdetut: termokaamerad on sadamas ja lennujaamas andnud alarmi kuid koroonaproovi pole võetud üheltki möödujalt Marvel Riik , täna, 16:57

Termokaamerad Tallinna lennujaamas ja sadamas pole tuvastanud kellelgi haigusjuhtu. Foto: Kollaaž (Tallinna lennujaam, Stanislav Moshkov)

„Termokaamerad on alarmi andnud mitmel korral, kuid need on selgitatavad muudest asjaoludest kui kehatemperauuri tõus haigusest, nt kuuma joogi joomine,“ võtab Tallinna lennujaamaas ja sadamas paiknevate termokaamerate tööviljad kokku sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi osakonna nõunik Ragnar Vaiknemets.