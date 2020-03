Õiguskantsler: kui kõik pingutavad, ei pea Eestis eriolukorda välja kuulutama 

Madise ütles, et terviseameti ja arstide juhised on täitmiseks ning toonitas, et haiguse ja nakkuskahtluse korral tuleb jääda koju. "Lastead, kool, töö, koor, trenn, kino, teater jm kogunemised jälle siis, kui oht möödas. Perearst annab vajadusel haigus- või hoolduslehe. Loogiline: töö-/kooli-/lasteaiapäeva kestel haigestumine tähendab üpris kindlalt teiste nakatamist," kirjutas Madise.

Ta lisas, et kui massilise nakatumisega võitlemiseks tuleb ühiskonna elukorraldust otsustavalt muuta, kehtestab valitsus eriolukorra. "Siis saab inimesi kohustada tööle, asju vajadusel sundvõõrandada või kasutusse võtta, kehtestada range karantiini jpm. Eriolukorda pole Eestis seni vaja läinud ja kui kõik pingutavad, ei lähe ka nüüd," avaldas Madise lootust.

"Viirusesse ei tasu suhtuda kergemeelselt. Rakendada on mõtet abinõusid, mis viiruse sissetoomise ja siin levimise vastu päriselt aitavad. Liigne karmus annaks vastulöögi: inimesed hakkaksid haigust varjama, karantiini alalt haiged-terved läbisegi põgenema jne. Olgem mõistlikud!," kirjutas lõpetuseks Madise.

Väliministeerium lisas Prantsusmaa ja Saksamaa riikide hulka, kuhu ei soovitata reisida

Välisministeerium teatas, et Itaaliast väljumine toimub läbi vastavate kontrollpunktide ja turistidel on lubatud koju pöördumiseks riigist lahkuda. Hinnata tuleb aga enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit. Palaviku korral, mis on rohkem kui 37,5 kraadi, tuleb püsida kodus või peatumispaigas ja helistada arstiabi saamiseks kiirabi telefonil.