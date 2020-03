Uudised Tanel Kiik: oleme tõstnud tervisesüsteemi valmisolekut Toimetas Hindrek Pärg , täna, 19:53 Jaga: M

Tanel Kiik Foto: Martin Ahven

Terviseamet on tõstnud tervisesüsteemi valmisoleku tasemele nr 1, et olla valmis koroonaviiruse võimalikuks laiemaks levikuks, teatas sotsiaalministeerium pressiteates. Valmisoleku taseme tõstmine tähendab, et kiirabi ja haiglad on asunud täiendama varusid ja laiendama koroonaviiruse testimise võimekust. Ühtlasi tähendab esimene tase, et kriisi tekkimiseks on reaalne oht.