FOTOUUDIS | Süümepiinad? Apotheka alandas päeva jooksul hirmkalli antiseptiku hinda 

Delfi andmetel maksis tänase tööpäeva lõpus Viru keskuse Apothekas 100 ml antiseptilist geeli 9,20 eurot, mis tegi liitrihinnaks suisa 92 eurot. Õhtulehe lugeja värske foto järgi on olukord loetud tundidega siiski muutunud. Apteegi agressiivsele müügitööle on keegi või miski tõmmanud pidurit ja pudelihind on mõnevõrra langenud. Nüüd maksab 100 ml geeli 7,20 eurot, mis teeb liitrihinnaks 72 eurot.