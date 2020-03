Uudised Koroona rikub plaane: peaminister Ratas loobub märtsis pea kõigist välislähetustest Viljar Voog, Marvel Riik , täna, 14:38 Jaga: M

Peaminister Jüri Ratas. Foto: Tiina Kõrtsini

Peaminister Jüri Ratas ütles Õhtulehele, et tema märtsikuu välislähetused on tühistatud. „Kaugemad reisid on kõik ära jäetud,“ rääkis Ratas.