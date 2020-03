Terviseamet: kaks saarlast ja üks tallinlane nakatusid koroonaviirusesse. Saaremaal suletakse nädala lõpuni kõik koolid

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkami sõnul võisid mõlemad nakatunud saarlased kokku puutuda märtsi alguses Saaremaad külastanud võrkpalluritega.

„Ürituse korraldaja kinnitas, et Itaaliast saabunud mängijad on terved. Samuti andsime võistluse korraldajale täpsed juhised ürituse ohutuse korraldamiseks,“ ütles Juhkam, kelle sõnul vastutab ürituse terviseohutuse eest korraldaja.

Saarema sulgeb nädala lõpuni kõik koolid

Vallavanem Madis Kallas sõnas, et koolid suletakse kaheks päevaks seetõttu, et kolmapäeva jooksul on tulnud meeletu infokogus ning paljud lapsevanemad ja õpetajad on pöördunud vallavalitsuse poole, uurimaks, mida teha, kui nende lapsed on käinud seda võrkpallivõistlust vaatamas või tulnud tagasi reisilt ja neil on tekkinud teatud sümptomid, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Tänase päeva jooksul on meeletult aktiviseerunud nende inimeste hulk, kes on soovinud täpsustada erinevaid küsimusi ja nüansse sellega seoses. Sellest lähtuvalt tahame olukorra rahulikult läbi arutada terviseameti ja haridus- ja teadusministeeriumiga, et saaksime puhveraega. Arvasime, et kõige mõistlikum on praegu kaheks päevaks võtta koolidest õppetöö välja ja koolid sulgeda," põhjendas Kallas.

Mis saab järgmisel nädalal, ei osanud Kallas veel öelda, kuid uus koosolek on tema sõnul juba neljapäeval ning hiljemalt reede lõunaks on vald lubanud koolidele uue info anda, et nad saaksid plaane teha.