Doktor Vassiljev: koroonaviiruse levikul Eestis on ka positiivne külg 

Eestis on praegu ülemiste hingamisteede haiguste hooaeg. See tähendab, et levib gripp, aga ka muud sarnased haigused ning Eestis on 16 inimesel tuvastatud koroonaviirus. Vaatamata sellele pole üldine haigusjuhtude arv doktor Vassiljevi sõnul kuidagi eriline: „Enamvähem samasugune nagu ta on olnud eelnevatel aastatel olnud.“