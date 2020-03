Võrkpalliliidu president: terviseamet ei näinud Saaremaa-Milano mängus probleemi 

Terviseamet teatas kolmapäeva õhtul, et kaks saarlast on nakatunud koroonaviirusesse ning tõenäoliselt said nad haiguse Milano võrkpalliklubi mängijatelt-tugipersonalilt, kes märtsi algul pidas kohaliku meeskonna vastu kaks eurosarjamatši.

Mingit täpsemat kinnitust, et nakatunute näol on tegu Saaremaa võrkpalliklubiga seotud isikutega, Pevkuril pole. „Meil ei ole lisainfot. Need kaks juhtumit praegu on ega ole vaja edasi spekuleerida või kellelegi täiendavat riski peale panna,“ kommenteeris Euroopa alaliidu juhiks pürgiv Reformierakonna poliitik.

Kui palju Saaremaa klubi koduse võrkpalliliiduga Milanoga matšide korralduse ajal suhtles? Peeti ju mõlemad kohtumised Eestis just seetõttu, et Põhja-Itaalias kehtestati erinevad piirangud seoses koroonaviiruse levikuga juba veebruari lõpus.

„Me muidugi teadsime seda, et Itaalias jääb mäng ära. Tean, et Saaremaa klubi suhtles sellel teemal Euroopa alaliiduga. Suhtlus oli ka meiega (koduse võrkpalliliiduga – V.V.) ja meie sõnum oli väga lihtne: tuleb lähtuda sellest, mida ütleb terviseamet. Minule teadaolevalt terviseamet ei näinud mängu toimumises probleemi ja saatis enda inimesed kontrollima, millised meetmed on tarvitusele võetud.“

Pevkuri sõnul ei arutatud kordagi, kas matš võiks toimuda mujal kui Saaremaal: „Saaremaa klubi soov oli seda teha Saaremaal, nende fännid on seal. Sealt edasi oli vaja saada kinnitust terviseametist, kas nemad näevad seal probleemi. Kui terviseamet oleks öelnud „ei, igal juhul on mõistlik mäng ära jätta", siis oleksime nii käitunudki.“

Eesti-Läti võrkpalliliiga finaalturniir on nüüd edasi lükatud, kuid kohe otsa oleksid pidanud meeskonnad hakkama selgitama Eesti meistermeeskonda. Mis saab neist matšidest?