ÄRA JAGA VALEINFOT! Facebookis levib eksitav soovitus koroonaviiruse tuvastamiseks 

Illustreeriv foto. Foto: Martin Ahven

Ka eestikeelses Facebookis on hakanud levima postitus, mille sisu autoriks on väidetavalt Stanfordi ülikooli haigla töötaja. Õppeasutus kinnitan, et postituses kirja pandud soovitused ei ole pärit neilt ning palub huvilistel lugeda korrektseid nõuandeid nende kodulehelt