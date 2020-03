EESTLANNA PÕHJA-ITAALIAS: eks näis, kuidas meil läheb. Loodetavasti jõuame ikka koju 

“Itaallased on tore ja rõõmsameelne rahvas,” kiidab Kaisa. Mingit paanikat ta ei näinud kuskil. “Mägedes tundsid inimesed muret, kas me ikka koju saame ja meie vastasime, et ega meil siin olemise vastu ka miskit pole – võiks hakata kinnisvarahindu vaatama,” naljatab Kaisa. Infot ammutasid nad jooksvalt netist ja Eesti uudiseid jälgides.

Peagi peaksid nad alustama tagasiteed. “Eks näis, kuidas see meil läheb – loodetavasti jõuame ikka koju. Seni oleme kõik rõõsad ja terved, vaid kodus ootab mind haige laps, kelle komandeerime kaheks nädalaks kõrvalkorterisse, et mitte temaga kokku puutuda.”

Kaisa on arvestanud, et tal on koju jõudes piirangud. Plaan on olla kaks nädalat teistest inimestest eemal, aga kuna perel on oma aed, siis saab ka õues värsket õhku hingamas käia. ”Ju nüüd saavad kõik kevadised kodukoristused tehtud ja on aeg raamatuidki lugeda,” katsub Kaisa kodukarantiinis ka midagi positiivset leida.