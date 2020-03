Lapsed pääsevad koroonaviirusest kergelt, kuid neid murravad Eestis tänavu teised haigused 

„Kui vaadata Hiinat, sest sealt on tulnud hästi palju andmeid, siis vanuserühmas 0-9 aastat on haigestumine 0,2 protsenti,“ kirjeldas laste ja koroonaviiruse suhet Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas.

„Kui eelmise aasta veebruaris oli lastehaiglas RS-viirust 39 juhtumit, siis tänavu, näete…“ osutas Raukas paberile, kus laius number 224. 11. märtsi seisuga oli sel kuul RS-viirust lastehaiglas leitud juba 88 patsiendil, mullu oli terve märtsi peale haigestunuid 85.

„RS-viirus haarab hingamiselundeid ja põhjustab obstruktiivset bronhiiti ehk hingamisteede sulgust, mille tõttu tekib hingemispuudulikkus. Läbi selle võib tekkida nii bronhiit, bronhioliit kui ka kopsupõletik,“ selgitas Raukas haiguse ohte.

Ka tavalise gripi levik on tänavu laste seas märgatavalt aktiivsem. Lastehaigla numbrid mullu veebruaris olid 267 juhtu, tänavu 332. Ka gripi puhul on juba kolmandiku märtsiga ületatud eelmise aasta piir: mullu 67 haiget, nüüd juba 76.

„Kui gripi vastu saab veel lapsi vaktsineerida, siis RS-viiruse vastu on kaitsevaktsiin, mida tehakse ainult sügavalt enneaegsetele, kelle hingamissüsteem on nõrgem ja kelle puhul see haigus on väga-väga tõsine,“ selgitas Raukas haiguste olulist vahet.

Tohtri sõnul on ilmselt tavapärasest veidi soojem ja niiskem gripihooaeg põhjus, miks viirused nõnda aktiivselt levivad. „Arvatakse, et see on ka põhjus, miks koroona nõnda levib – et sellele viirusele meeldib selline kaheksakraadine soe ilm,“ nentis doktor Raukas.