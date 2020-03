KARANTIINIS VIIBIV NAINE: kui ma poleks koroonast midagi teadnud, oleksin täna tööle läinud 

Karin (nimi muudetud) suhtles nendega lähedalt ja lõi tantsugi. Tollel hetkel kellelgi mingeid haigustunnuseid ei olnud.

"Olen kahelt poolt karantiinis - käisin nii meediapeol 6. märtsil kui ka Võrus võrkpallitreeneri juubelil 7. märtsil. Võrus peol käinud inimesed jäid haigeks kohe esmaspäeval-teisipäeval. Mul olid kõik sümptomid olemas, st 38,5 palavik, kurk kriipis, väike köha. Ainult hingamisraskusi polnud - seda küsiti pidevalt. Muidu oleks ehk kohe kiirabi saadetud...Terviseameti seisukoht on, et see pole COVID-19, see ei avalduvat nii kohe," räägib Karin.

"Terviseamet ütles, et paanikaks pole põhjust. No ma ei tea..." on naine ikkagi kahtlev. "Igalt poolt tuleb igasugust infot, aga keegi ei tea, mis on õige."

Kõik ootavad infot

Mida teha kodus karantiinis? "Nii kiire kui praegu kodus olles, pole mul kunagi olnud!" naerab Karin. "Kõik tahavad mult midagi saada või infot kuulda: vanemad, kolleegid, lapse kool. Tööd pole jõudnud teha, homme hakkan. Enesetunne on juba hea. Kui ma poleks koroonast midagi teadnud, oleksin täna tööle läinud."

Seltskond, kes oli Võrus peol, tegi oma Messengeri-grupi, kus nad vahetavad infot, kuidas kellegi läheb: kui palju on palavikku, mida terviseamet on kellelegi rääkinud. "Elu on põnev nagu jalgpalli MMi finaali eel - keegi ei tea, kuidas asi lõpeb!"