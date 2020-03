Miks peab koroonatesti vastust nii kaua ootama? TERVISEAMET: proove tehakse praegu palju  

Praegu on Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Synlabi laborites. “Lähimate päevade jooksul luuakse see võimekus ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu haigla laborites, “ kinnitas Kingsepp.“Test tehakse 24 tunni jooksul pärast proovi võtmist.”

Samal teemal Uudised EESTLANNA PÕHJA-ITAALIAS: eks näis, kuidas meil läheb. Loodetavasti jõuame ikka koju Inimesed, kes on andnud proovi, on kurtnud, et vastuse ootamine võtab liiga kaua aega, aga sellest sõltub ju väga paljude edasine tegevus – kas minna tööle või kooli, kas jääda koju. “Pärast tulemuste selgumist võetakse esmajärjekorras ühendust positiivse proovi andnutega ja siis teistega, “ selgitab meedianõunik. “See võib aega võtta, sest nagu öeldud – hetkel tehakse palju proove. Lisaks hoiavad meie inimesed iga päev ühendust juba ligi 200 kontaktse inimesega."

Inimesed on ka mures, kas meil on piisavalt haigla- ja intensiivravi kohti. “Haiglavõrgu arengukava haiglates on kokku üle 450 erineva astme intensiivravi voodikoha,” selgitas Kingsepp, kelle sõnul määratakse haiglaravi patsiendile sõltuvalt tema juhtivast näidustusest.