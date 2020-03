Koroona võit: sõdureid hoitakse viiruse kartuses väeosades 

Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumisi välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid ning kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse riskipiirkondadesse- ja riikidesse. Kõik riskipiirkondadest saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on viibinud riikides, millised ei ole nimetatud riskipiirkonnaks, kuid on seal puutunud kokku riskipiirkonnast saabunud inimestega.

„Me rakendame neid tegevusi eelkõige sõdurite ja nende sugulaste kaitseks ning võimaliku haiguse leviku piiramiseks,“ ütles kaitseväe peaarst kolonel Targo Lusti. „Samas ei näe ma põhjust paanikaks ning arvestades asjaolu, et kaitseväes ja ajateenistuses on üldjuhul terved ja tugevad inimesed ei ole suurt riski ka haiguse raskete juhtumite tekkeks. Kaitseväes rakendatakse kuni 7 päevast kodutöö võimalust, mida on võimalik arsti otsusel vajadusel ka pikendada.“

Kaitseväes ei ole tänaseni avastatud ühtegi koroonaviiruse juhtumit

Võru Kuperjanovi pataljon aastapäeva ei tähista, väeosast pääsevad välja vähesed

„Ajateenijatest lähevad reedel väljaloale talvise kutse teenijad,“ ütles Õhtulehele 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser nooremleitnant Sander Mändoja. Ühtlasi plaanib jalaväepataljon ära jätta planeeritud suurürituse pühapäeval, kui pataljon tähistab oma 28. taasloomise aastapäeva.

Talvine kutse koosneb umbes 70 sõdurist, kes lõpetavad reedel oma sõduribaaskursuse. See tähendab, et suurem osa teenijatest pääseb esmakordselt pärast kahte ja poolt kuud väeosast välja. „Ülejäänud jäävad sellel nädalavahetusel väeossa,“ lisas Mändoja. Jutt käib umbes 650 ajateenijast.