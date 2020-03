Kuidas reageerivad koroonaviiruse levikule linnad? Tallinn soovitab riigil kehtestada ajutise piirikontrolli 

Kuna Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud välja globaalse pandeemia ja viirus on levinud ka kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, siis otsustas linna kriisimeeskond laiendada ka reisimisega seotud piiranguid linnavalitsuses ja linna allasutustes.

„Teeme vabariigi valitsusele ettepaneku määratleda täpselt kriteeriumid, millised üritused tuleks ära jätta ja mis on selle õiguslik alus. Kohalikel omavalitsustel on võimalus ära jätta enda korraldatavad või planeeritavad üritused, kuid erasektori ja kodanikuühenduste korraldatavate konverentside, kontsertide ja teiste mitte avaliku ürituse luba vajavate ürituste osas puudub omavalitsusel õiguslik alus ürituse toimumist keelata,“ kirjutas Tallinna linnapea.

Kui Tartu linnavalitsuses ja allasutustes on töötajaid, kes on ise või kelle pereliikmed, kellega neil on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest, tuleb asutustel oma töö korraldada nii, et töötaja on töölt eemal 14 päeva (nt kaugtööna).