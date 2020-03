Uudised SUURHAIGLA JUHT KOROONAST: peame vastu võtma COVID-19 patsiendid, kes vajavad intensiivravi Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 17:02 Jaga: M

Kas meie haiglad on koroonaviiruse laiemaks levikuks valmis? Milliseid ettevalmistusi on teinud Regionaalhaigla? “Regionaalhaigla peab terviseameti korralduse alusel võtma vastu COVID-19 patsiendid, kes vajavad intensiivravi,”selgitas juhatuse esimees Agris Peedu. Kui terviseamet muudab korraldust, on suurhaigla valmis astuma järgmisi samme, näiteks lükkama edasi plaanilist ravi.