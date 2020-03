MIS TUNNE ON? Katsetasin, kuidas käib koroonaviiruse proovi andmine 

No kui ninna, siis ninna, kuigi pulga pikkus – saan hiljem kodust teada, et see on täiesti tavaline ja gripi puhul kasutatakse sarnast meetodit – tekitab natuke skepsist, et kas järgnev saab üldse kasvõi keskpäraselt meeldiv olla.

Polnudki.

Mäletan, et kunagi on vist üks arst TED-konverentsil rääkinud, et meeste eesnäärme kontrolli puhul (see prostata kontroll sõrmega versioon ehk sõrm sisestatakse tagumikku) on mõistlik lõppu natuke venitada, sest kõige rõvedam on algus ja keskpaik, kuid patsiendile jääb meelde lõpp ja kui see on talutav, arvab patsient, et kogu protsess oli tegelikult päris mõnus – või vähemalt ei kurda.

"See on päris meeldiv, kuigi, mitte, et ma oleks seda kunagi varem proovinud," on toda eelmainitud protseduuri kirjeldanud näiteks kunagine "Ringvaate" vastutav toimetaja Kajar Kase, kes lasi seda endaga teha kaamera ees.

Kuigi koroonaproovi puhul torgati pulk ninna, võib protsessi kirjeldada enam-vähem sarnaselt. Kui keegi tõesti otsib täpset tunnet, siis nina on nokkinud tõenäoliselt igaüks. Mõnikord on ehk näpu otsa sattunud eriti jurakas tatilörakas, mille väljumine on tõsine protsess, kusjuures pika sabaga. Just selle pika saba hõõruvat tunnet võibki kurgus tunda. Kaks korda, sest proov võetakse sama pulgaga mõlemast ninasõõrmest.

"Ongi kõik," nendib meedik.

Iseenesest mitte meeldiv, kuid selle kartuses ei tohiks ühegi proovi andmine küll ära jääda.