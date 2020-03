Kuidas koroonaviirus nakatunu kehas liigub ning mida ta seal korraldab? 

Chicago meditsiiniülikooli patoloogiaprofessor Shu-Yuan Xiao on uurinud aruandeid Hiina koroonapatsientide kohta. Selle põhjal teatas ta, et viirus hakkab levima mõlema kopsu äärealadel ning ülemiste hingamisteede, hingetoru ja teiste kesksete hingamisteedeni jõudmiseks võib kuluda veidi aega. Xiao sõnul aitab selline muster mõista asjaolu, miks viirusepuhangu epitsentris Wuhanis ei tuvastatud paljusid varajasi juhtumeid. Esialgne testimiskava paljudes sealsetes haiglates ei tuvastanud nakkust kopsude äärealadel, mistõttu saadeti paljud inimesed ravi saamata koju.

Kopsud pole aga sugugi ainsaks kohaks, kus koroonaviirus levib. Arstide sõnul võib nakkus liikuda limaskestade kaudu ninast lausa pärasooleni. Isegi kui kopsudes viirust ei avastata, võib see olla nakatunud seedetrakti rakke – tagajärjel tekivad sellised sümptomid nagu kõhulahtisus või seedehäired. Schaffneri sõnul võib viirus sattuda ka vereringesse. Esimest USA koroonapatsienti ravinud George Diaz tõdeb, et luuüdi ja maksaorganid võivad samuti põletikuliseks jääda. Väikestes veresoontes esines põletik ka SARSi viirusepuhangu ajal 2003. aastal.

Eksperdid pole veel üksmeelele jõudnud, kas koroonaviirus võib kahjustada ka aju. Mõned SARSi uurinud teadlased leidsid üksikuid tõendeid, et too viirus võib patsiendi ajju imbuda. Kuna SARS ja COVID-19 on võrdlemisi sarnased haigused, ei tohiks välistada võimalust, et uus koroonaviirus mõjutab ka närvirakke.

Ligi 80% uue koroonaviirusega Sars-CoV-2 nakatutest on suhteliselt kerged sümptomid. Kuid umbes 20% haigestub tõsisemalt ning vähemalt Hiinas on seni surmaga lõppenud 2% kõikidest haigusjuhtumitest. Ekspertide sõnul tingib haiguse mõju keerukuse see, kui tugev või nõrk on inimese immuunsüsteem. Näiteks vanematel inimestel või neil, kellel on terviseprobleeme (nt diabeet või mõni muu krooniline haigus), arenevad välja tõenäoliselt tõsisemad sümptomid.