TÄHTIS OTSUS: haigekassa hakkab viiruse leviku pidurdamiseks rahastama kaugvastuvõtte 

See tähendab, et patsient ei pea kokkuleppel tervishoiutöötajaga tema juurde kohale minema, vaid vastuvõtt toimub telefoni, videokõne või veebivestluse vahendusel ning haigekassa tasub selle eest nagu tavalise vastuvõtugi puhul.

Haigekassa kaalus viiruse leviku pidurdamiseks erinevaid viise ning ambulatoorse eriarstiabi pakkumine kaugteel kaitseb kõige enam just haiguse raskest kulust enim ohustatud patsiendigruppe ja tervishoiutöötajaid.

„Krooniliste haiguste või tervisemuredega patsiendid ning tervishoiutöötajad on viirusest kõige enam ohustatud, mistõttu aitab e-kanalite teel tehtud vastuvõtt neid haigestumise eest kaitsta,“ ütles haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Haigekassa on alates aasta algusest töötanud koos tervishoiuteenuse osutajatega selle nimel, kuidas võtta tavaolukorras kasutusele kaugteenused, sh kaugvastuvõtt- ja kaugjälgimine. Riigis kehtiv eriolukord andis tõuke kaugvastuvõtu kiirendatud korras kasutuselevõtuks.

Kaugvastuvõtu puhul annab tervishoiuasutus patsiendile teada, et tema varem broneeritud visiit toimub kauglahenduste abil. „Kas tegemist on telefonikõne, videokõne või tekstivestlusvahendite kasutamisega, lepivad arst ja patsient omavahel kokku,“ lisas Parv.

Tervishoiuasutused on haigekassalt saanud juhendi, millistel tingimustel on kaugvastuvõtud praegu lubatud. Samuti on kaugvastuvõtu jaoks vajalik patsiendi suusõnaline nõusolek, mis ka ravidokumentidesse kirja pannakse.