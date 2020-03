BLOGI | Koroonaviirus tuvastati Kalevi jalaväepataljoni ajateenijal, kahel lennujaama töötajal, Jõhvi ehituspoe teenindajal 

Lennujaama teatel oli üks nakatunu Duty Free kaupluse töötaja. Selle tagajärjel suletakse neli kauplust ja ettevaatusabinõuna ka apteek, kelle töötajal ilmnesid haigussümptomid. Kauplused jäävad esialgu suletuks kuni märtsi lõpuni.



Pärastlõunal sai lennujaama juhtkond teada, et positiivse koroonaviiruse proovi andis ka üks turvatöötaja, kes on juba kodusel ravil ning kelle lähikontaktsetega on ühendust võetud. Ta ei puutu oma tööülesandeid täites kokku lennureisijatega ja sellest hetkest kui tal haigussümptomid avaldusid, ei puutunud ta kokku ka teiste julgestustöötajatega.



Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike kinnitas, et reisijate ja töötajate tervise kaitsmine on praegu prioriteet number üks ning poodide ja apteegi sulgemine tuleneb ettevaatusabinõust: “Oleme pidevalt kontaktis Terviseametiga, kes aitab välja selgitada haigestunutega kontaktis olnud inimesed ning on andnud meile selged suunised terviseohutust tagavate toimingute läbiviimiseks. Meile teadaolevalt ei toimunud Duty Free ega turvatöötaja nakatumine Tallinna lennujaamas. Kuivõrd lennujaamast liigub igapäevaselt läbi tuhandeid inimesi, peame arvestama võimalusega, et nakatunute arv lennujaamas kasvab,” rääkis Tuvike.