Terviseameti 2013. aasta riskianalüüs: gripipandeemia tõenäosus on väga suur 

Veel sellel nädalal kommunikeeris terviseamet, et koroona-viiruse oht pole Eestis kõrge. Näiteks ütles terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko Postimehele antud intervjuus, et Eestis saavad inimesed kergendunult hingata, sest riigisisene leviku oht on väga madal.