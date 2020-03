Terviseamet: esimesed koroonahaiged on tänaseks paranenud 

Öpiku sõnul on tunnistatud terveks kõige esimene koroonapatsient Eestis – bussiga Riiast saabunud iraanlane, kes ka haiglast nüüdseks välja kirjutatud. Terviseametini on jõudnud väited, et paranenuid on veelgi, kuid ametlik info jõuab nendeni hetkel väikese viivitusega.

Kuna haigusjuhte on Eestis juba üle saja, ei ole enam mõistlik kulutada ressursse sellele, et tuvastada iga haige lähikontaktseid. Öpik segitab: „Keskenduks ja fokusseeriks sellele, et need positiivsed juhtumid välja tuleks ja kui on inimesed raskes seisundis, siis nende ravile.“ Terviseametniku sõnum on, et ka kiirabi peaks endale kutsuma inimesed, kes vajavad vältimatult abi. Ülejäänud peaksid alustama perearstiga konsulteerimisest.

Öpik käis üle ka traditsioonilised soovitused: „Proovime vältida kontakte inimestega, kelle on haigussümptomid. Pole asjatu korrata üle, et haiguse vältimise eesmärgil on oluline hügieenireeglitest kinni pidamine. Üritame korralikult pesta oma käsi!“

Eriti manitseb terviseamet lapsevanemaid: „Palume tõsiselt kaaluda, kas on mõtet viia lapsi vanavanemate juurde hoiule või kasvõi külla, sest lastel võib see haigus ilmneda väga kergete sümptomitega, aga nad nakatavad teisi.“ Küll aga rõhutab Öpik, et kindlasti tasub oma vanemate sugulastega olla kontaktis telefonitsi ja uurida, kas nad vajavad abi.