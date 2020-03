Hea nõu MAAILMA TERVISHOIUORGANISATSIOON KINNITAB: see tuntud palavikualandaja võib COVID-19 haige tervise hullemaks teha Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 10:49 Jaga: M

Foto: Vida Press

Möödunud nädalavahetusel levis üle maailma Prantsusmaa tervishoiuministri hoiatus, et mitmed tuntud käsimüügiravimid, näiteks ibuprofeen, mida kasutatakse palaviku, valu ja põletiku korral, võivad COVID-19 haigetel sümptomeid hoopis halvemaks teha. Nüüd kinnitab ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), et palaviku korral tuleb eelistada paratsetamooli.