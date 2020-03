EESTI BIOKEEMIK HOIATAB: koroonaviirus püsib nakkusohtlikuna õhus mitu tundi, pindadel isegi mitu päeva! 

Toetan igati positiivset suhtumist igasuguses olukorras, kuid tahaksin lisada paar käitumissoovitust praeguses erakorralises olukorras.

Olen erialalt biokeemik ja jälgin hoolega lisaks kohalikele ja välismaistele uudistele ka teadusmaastikku, et aru saada, mis toimub. Eks ikka eesmärgiga leida mingit leevendust või lahendust.

Meie reporterid küsivad ekspertidelt, mis on kõige huvitavam uudis viirusest ja kuuleme siis üht-teist, kuid tahaksin teiega jagada hiljutist minu arvates kõige olulisemat uudist uuest viirusest.

Teame, et viirused levivad piisknakkusega ja siin pole ilmselt erandiks ka uus viirus. Siit tulenevat tervisekäitumist me kõik teame ja ma ei hakka seda üle kordama. Samas on aga ka oluline, mis siis nende piiskadega juhtub – kui kaua nad püsivad elujõulisena õhus ja pindadel, millele nad langevad. Siin on suured erinevused ja iga viirus on erineva elujõulisusega.

Hiljutine teadustöö uuris siis seda uut viirust ja leidis, et viirus püsib nakkusohtlikuna õhus mitmeid tunde, erinevatel pindadel aga kuni mitmeid päevi! Detaile saate ise lugeda järgmiselt lingilt.

See teadustöö pole veel publitseeritud ja kontrollitakse veel mitmeid kordi üle, kuid pole mingit põhjust mitte teha juba selle tulemuse alusel mõningaid muutusi inimeste tervisekäitumises. Nimelt – lisaks sellele, et pesta igal võimalusel oma käsi, tuleks püüda desinfitseerida ka pindasid, millega kokku puutume. Nägime, et Hiinas desinfitseeriti isegi tänavaid ning ehk meie riik jõuab ka selle meetmeni, kuid enne selle toimumist saab ka ise üht-teist ette võtta.

Desinfitseerimisvahendeid ei tasu osta apteegist, sest seal neid pole, ja kui ongi, siis on need kallid. Üks parimaid desinfitseerimisvahendeid on muidugi 70% etanool, kuid kui muretseda see 80% Viru valge pudelist, siis on see rahakotile küllalt kulukas ja kahju ka ikkagi teisest, sest selle vedeliku esmaotstarbelisel kasutamisel saaks ju nii palju nalja....