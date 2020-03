Uudised Meetmed karmistuvad: Pärnu haigla ei võta enam pakke vastu Marvel Riik , täna, 10:44 Jaga: M

Pärnu haigla. Foto: Teet Malsroos

„Just otsustasime, et lõpetame [patsientidele mõeldud]pakkide vastuvõtmise,“ ütles Õhtulehele Pärnu haigla pressiesindaja Margit Suhhostavets. „See on praegusel hetkel kaitsemeetod haiglas olijate jaoks.“ Pärnu haiglas on praegu ravil üks koroonahaige.