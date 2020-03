KIIRABIKESKUSE JUHATAJA: valmistume COVID-19 patsientide vastuvõtmiseks 

Milline on koostöö üle Eesti teiste haiglate ja kiirabidega?

Regionaalhaigla kiirabikeskuse katastroofimeditsiini osakond ja Eesti päästemeeskonna meditsiinirühm koostöös Päästeameti Kose logistikakeskusega on varustanud päästelkidega Kuressaare haiglat, kus on plaanis rakendada COVID-19 haigete ambulatoorne vastuvõtt. Päästetelgid on suunatud lisaks ka Ida-Virumaa keskhaiglasse ja Rakvere haiglasse. Meie reanimobiilibrigaadid on valmis tulema appi Kuressaare haigla kolleegidele juhul, kui raskes seisundis Saaremaa patsiendid peaksid vajama erakorralist üleviimist Regionaalhaiglasse intensiivraviks. Vajadusel kasutatakse selleks ka Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga helikoptereid.

Meil on hea koostöö Lääne-Tallinna keskhaiglaga, mille kolleegidega me kohtume regulaarselt selleks, et läbi arutada patsientide liikumise logistikat.

Millal tasub kiirabi kutsuda? Kuidas kiirabi eriolukorras tegutseb?

Nagu me teame, siis COVID-19 nakkus võib kulgeda kergete haigusnähtudega – väike palavik, kuiv köha, kurguvalu, iiveldus. Sellisel juhul ei ole kiirabi kutsumine vajalik. Kõige tõhusam meede on eneseisoleerimine. Kui inimene tunneb, et tal ei jätku õhku või tekib suur nõrkus, siis tuleb kindlasti helistada hädaabinumbril 112 ja kutsuda kiirabi. COVID-19 testimine omab mõtet juhul, kui ilmnesid haigusnähud ning inimene kuulub riskigruppi: vanemaealised (üle 60aastased) ja isikud, kellel on tõsised kaasuvad haigused (südame-veresoonkonnahaigused, kroonilised kopsuhaigused, immuunpuudulikkus, diabeet, onkoloogilised haigused) olenemata vanusest.