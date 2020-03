Teisel kaitseväelasel tuvastati koroonaviirus 

„Oleme rakendanud mitmeid meetmeid, et vältida viiruse levikut kaitseväe linnakutes ja linnakutest välja või sisse,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti, kelle sõnul on kaitseväesisest viiruselevikut seni õnnestunud vältida.

Ettevaatusabinõuna on peatatud ajateenijate väljalubade väljastamine vähemalt 26. märtsini. Samuti on piiratud ajateenijate väljaõppega seotud tegevväelaste liikumist, kes jäävad võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb võimalusel jääda kaugtööle.

„Meil on olemas isoleerimise võimekus, me saame hakkama raviga. Meil on ka vastutus ajateenijate ees, kellele saame kaitseväes tagada majutuse, toitlustamise ja vajadusel meditsiinilise abi. Kui nad viibiksid linnakutest väljas, ei oleks see võimalik,“ ütles kolonelleitnant Lusti.