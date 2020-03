Algasid esimesed Covid-19 vaktsiini inimkatsed! 

Vaktsiini loojateks on USA rahvuslik terviseinstituut (NIH) ja biotehnoloogiafirma Moderna. NIHi nakkushaiguste osakonna juht Anthony Fauci sõnas, et praegune vaktsiiniversioon loodi rekordkiirelt ja see on oluline samm teel ühiskonna hea tervise tagamisel.