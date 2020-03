Kogenud arst: kus on poliitikute, diplomaatide, europarlamendi liikmete ja riigijuhi abi meditsiinitöötajatele? 

"Päris tõsiselt mõtlen, kus on see poliitikute, diplomaatide, europarlamendi liikmete, riigijuhi abi meditsiinitöötajatele," kirjutas Lätt Facebooki postituses. "Meil on juba täna otsas isikukaitsevahendid- erinevad maskid, FFP2 või FFP3 respiraatorid, kitlid, mütsid, käised, kaitseprillid või kaitsevisiirid, vett hülgavad kaitsekittlid, vett hülgavad kaitseülikonnad, mütsid jne. Kahjuks tuledega vilgutamine meedikuid ei aiata!"

Lätt kirjutab, et president, kes on kriisi ajal vait, võiks paluda teistelt riikidelt abi, kus neid vahendeid veel on. "Kas või Hiinast, kus tootmine on taastunud. See ei ole häbiasi!