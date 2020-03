VAJAD INVAABIVAHENDIT? Tuntud kauplustekett palub siseneda poodi ühekaupa 

Võimalusel palutakse mitte laenutada kojukannet eeldavaid esemeid nagu näiteks hooldusvoodeid. Kauplustes palutakse võimalusel tasuda kaardiga. See vähendab tõenäosust, et teenindaja puutub kokku koroonaviirusega. Muutuvad ka lahtiolekuajad.

“Meil on nüüdsest igas kaupluses korraga tööl vaid üks teenindaja. Kui klient märkab poodi tulles, et teenindussaalis on juba klient sees, siis võimalusel palume klientidel oodata ukse taga, kuni eelmine lahkub. Palume mõistvat suhtumist – ebamugavate juhiste järgimine on oluline selleks, et nii teie kui kogu Eesti ühiskond sellest kriisist võimalikult väikeste kahjudega välja tuleks.”