HIRM JA TEADMATUS: psühholoogid soovitavad lihtsat meetodit, kuidas mure ja ärevusega paremini toime tulla 

Et kodus olemine on hetkel soovituslik, siis on ka hea aidata igapäevaste tegevustega nagu poeskäik. Kõige olulisem on aga vanema inimese jaoks olemas olla ja teda toetada.

Karantiin on iseenesest pehme sõna vangistuse kohta. Kui elatakse väikeses korteris ja pole aeda, siis on kaks nädalat pikk aeg, et vaimu üleval hoida. Eriti kui inimene elab üksi. Koos elades jällegi on suurem tõenäosus lähedastega tülli minna. Kuidas karantiiniga toime tulla?

Kui elatakse üksi, siis tuleb kasutada oma fantaasiat, et tavategevusi kodustest tingimustes ikkagi jätkata. Leida raamatud, mida ammu pole lugeda saanud, vaadata filme ja leida muid toimetusi, mis on kiire elustiili juures tagaplaanile jäänud.

Kui elamispinda jagatakse teiste inimestega, siis on mõistlik paika panna reeglid, et igaüks saaks oma aega ja samas osaletakse ka ühistegevustes. Uuringud näitavad, et isolatsioon on seotud frustratsiooni, ärevuse, igavustundega.