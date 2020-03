Kaitseväe struktuurides tuvastati kolmas koroonahaige. Õppus Kevadtorm võib sootuks ära jääda 

„Umbes 130 inimest on gripiviiruse sümptomiga teistest isoleeritud. Üle 300 inimese on samuti isoleeritud, aga neil ei ole sümptomeid, vaid on teada, et nad on kokku puutunud haigestunud inimestega,“ selgitas Herem olukorda kaitseväes.

Usutluses Sõdurilehele andis Herem mõista, et on suur võimalus, et ajateenijad, kes alustasid oma teenistust 2019. aasta juulis või oktoobris, ei pruugi enam väljaloale saada. „Kuigi ma väga tahaks, et nad saaksid teenistuse jooksul väljaloale, on need siiamaani tühistatud. Me vaatame asja uuesti aprilli alguses,“ ütles ta.